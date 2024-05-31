Безпекову угоду України і Польщі можуть підписати до липневого саміту НАТО

Двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею у продовження Вільнюської декларації G7 можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ у Празі сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський сказав, що під час переговорів з союзниками у НАТО поінформував їх про триваючі перемовини з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди.

Він зазначив, що перемовини "просуваються добре" і що є сподівання підписати угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, перший день якого – 9 липня.

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Нагадаємо, 31 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона оголосили про підписання двосторонніх угод з Норвегією, Швецією та Ісландією.

Загальна кількість двосторонніх безпекових угод України із партнерами у рамках Вільнюської декларації G7 зросла до 15.

Перед цим Київ підписав двосторонні угоди з Португалією, Іспанією та Бельгією.