Каллас: Мелоні сказала, що не хоче посад в ЄС для представників своєї групи в Європарламенті

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що її італійська колега Джорджія Мелоні на вечері з главами держав у понеділок підтвердила, що не хоче для фракції Європейських консерваторів і реформістів (ECR), яку вона очолює, будь-яких провідних посад у Європейському союзі.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі естонської прем’єрки з’явились після публікацій у ЗМІ по те, що Мелоні виступила проти призначення Каллас на посаду глави дипломатії ЄС.

Як стверджували ЗМІ, Мелоні може бути особливо скептично налаштована щодо призначення Каллас через політичне представництво, оскільки партія, яку представляє естонська прем'єрка, зазнала поразки на виборах і незабаром втратить свою позицію третьої за величиною групи в парламенті.

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"Сама Мелоні сказала, що не хоче жодної з вищих посад", – сказала Каллас додавши, що йдеться саме про ECR.

Очільниця уряду Естонії додала, що Мелоні не висловлювала занепокоєнь з приводу того, що її група залишається поза дискусіями про вищі посади в ЄС.

"Я говорила з нею безпосередньо, і в будь-якому разі вона за столом сказала, що не заперечує", – зазначила Каллас.

ЗМІ також писали, що Мелоні може скептично ставитися до призначення Каллас і з іншої причини.

Вона може неохоче делегувати зовнішньополітичні повноваження країнам Балтії, побоюючись, що їхня увага буде надто зосереджена на сході Європи, і може відсунути на другий план середземноморські питання та проблеми міграції, вкрай важливі для Мелоні.

Сама Каллас раніше заявляла, що "дуже скептично" оцінює свої шанси бути призначеною на посаду.