Каллас: Мелони сказала, что не хочет должностей в ЕС для представителей своей группы в Европарламенте

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее итальянская коллега Джорджия Мелони на ужине с главами государств в понедельник подтвердила, что не хочет для фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR), которую она возглавляет, каких-либо ведущих должностей в Европейском союзе.

Об этом Каллас сказала в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Комментарии эстонского премьера появились после публикаций в СМИ о том, что Мелони выступила против назначения Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Как утверждали СМИ, Мелони может быть особенно скептически настроена относительно назначения Каллас из-за политического представительства, поскольку партия, которую представляет эстонский премьер, потерпела поражение на выборах и вскоре потеряет свою позицию третьей по величине группы в парламенте.

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"Сама Мелони сказала, что не хочет ни одной из высших должностей", – сказала Каллас добавив, что речь идет именно о ECR.

Глава правительства Эстонии добавила, что Мелони не выражала беспокойства по поводу того, что ее группа остается вне дискуссий о высших должностях в ЕС.

"Я говорила с ней напрямую, и в любом случае она за столом сказала, что не возражает", – отметила Каллас.

СМИ также писали, что Мелони может скептически относиться к назначению Каллас и по другой причине.

Она может неохотно делегировать внешнеполитические полномочия странам Балтии, опасаясь, что их внимание будет слишком сосредоточено на востоке Европы, и может отодвинуть на второй план средиземноморские вопросы и проблемы миграции, крайне важные для Мелони.

Сама Каллас ранее заявила, что "очень скептически" оценивает свои шансы быть назначенной на должность.