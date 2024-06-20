Італія може не підтримати прем’єрку Естонії на пост глави дипломатії ЄС

У партії влади Італії вважають, що посада глави дипломатії ЄС дасть занадто багато впливу прем’єрці Естонії Каї Каллас з огляду на новий баланс сил після євровиборів.

Про це джерела з партії "Брати Італії" в Брюсселі повідомили Euractiv Italy, пише "Європейська правда".

Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважається провідною кандидаткою на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ. І ще кілька днів тому, перед неформальною вечерею лідерів ЄС у Брюсселі, здавалося, що представниця ліберальної партії "Оновити Європу" Каллас отримає високу посаду в Брюсселі разом із іншими кандидатами.

Але хоча прем'єрка Джорджія Мелоні, лідерка консервативної групи "Європейські консерватори і реформісти" (ECR) та італійської партії "Брати Італії", за словами джерел, виступила проти запропонованого набору призначень через відсутність більш широких консультацій, джерела її партії в Брюсселі припускають, що Мелоні може бути особливо скептично налаштована щодо призначення Каллас.

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"Каллас є шанованою фігурою, і немає жодних особистих заперечень проти її призначення з італійського боку", – повідомили джерела у партії "Брати Італії".

Однак головною проблемою, за словами джерел, є політичне представництво.

"Оновити Європу" (партія, яку представляє Каллас. – Ред.) нещодавно зазнала поразки на виборах і незабаром втратить свою позицію третьої за величиною групи в парламенті, а вага, яку їй (Каллас) надасть роль високого представника, є непропорційно високою", – додали вони.

Невдовзі після цих заяв ECR оголосила, що до неї приєдналися нові члени, такі як Альянс за союз румунів (AUR), і, таким чином, вона стала третьою за величиною силою в Європарламенті, обігнавши лібералів ЄС.

Аналітики зазначають, що Мелоні може скептично ставитися до призначення Каллас і з іншої причини.

Вона може неохоче делегувати зовнішньополітичні повноваження країнам Балтії, побоюючись, що їхня увага буде надто зосереджена на сході Європи, і може відсунути на другий план середземноморські питання та проблеми міграції, вкрай важливі для Мелоні.

Сама Каллас каже, що "дуже скептично" оцінює свої шанси бути призначеною на посаду.