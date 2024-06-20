Россия постреляла из ядерных субмарин возле морской границы Норвегии

Две многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота России "Северодвинск" и "Орел" отработали стрельбы крылатыми ракетами по воображаемой флотилии десантных кораблей противника в рамках учений у побережья Кольского полуострова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Barents Observer.

По сообщению Северного флота России, многоцелевые подводные лодки осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" и "Гранит" и "успешно поразили свои цели, расположенные на расстоянии около 170 километров".

Сообщается, что целью была воображаемая группа десантных кораблей противника. Судя по видео, опубликованному российскими ВМС, обе подводные лодки осуществили пуски ракет из погруженного положения.

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Учения состоялись 19 июня в Баренцевом море и были "частью плана боевой готовности", говорится в сообщении российского Северного флота.

Судя по данным российской корабельной информационной системы предупреждения, пуск ракеты произошел в районе к северу от полуострова Рыбачий, вблизи морской границы с Норвегией, в восточном направлении, в сторону полуострова Канин.

Норвегия – одна из стран НАТО, которая граничит с Россией, и с начала российского полномасштабного вторжения обнаруживает многочисленные случаи шпионажа со стороны Москвы.

В прошлом году глава Вооруженных сил Норвегии генерал армии Эйрик Кристофферсен заявил, что Россия отвела от норвежской границы 80% своих войск после полномасштабного вторжения, хотя и постоянно говорит об угрозе со стороны НАТО.

Он считает, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.