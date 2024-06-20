Уряд Естонії відмовився закривати на ніч ще один пункт пропуску на кордоні з РФ

Уряд Естонії не затвердив пропозицію міністра фінансів Марта Вирклаева про переведення КПП Койдула, що на кордоні з РФ, з цілодобового режиму роботи на обмежений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Представники уряду повідомили журналістам, що задоволення висунутої Вирклаевом пропозиції було виключено з програми засідання.

Інформація про зміну роботи прикордонного пункту в Койдула з'явилася на початку червня. Передбачалося, що КПП відмовиться від цілодобового режиму роботи і з 1 липня буде відкритий з 5:30 до 21:30.

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Як нагадує ERR, на естонсько-російському кордоні працює три прикордонні пункти. КПП у Койдула і Лухамаа функціонують цілодобово.

З 1 травня перетнути кордон у Нарві можна з 7:00 до 23:00 і тільки пішки через ремонт КПП у російському Івангороді.

Варто зазначити, що естонський уряд ухвалив рішення почати проєктування та будівництво ділянок, які колись планувалося обміняти з Росією відповідно до договору про державний кордон – який так і не був ратифікований.