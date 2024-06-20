Правительство Эстонии отказалось закрывать на ночь еще один пункт пропуска на границе с РФ

Правительство Эстонии не утвердило предложение министра финансов Марта Вирклаева о переводе КПП Койдула, что на границе с РФ, с круглосуточного режима работы на ограниченный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Представители правительства сообщили журналистам, что удовлетворение выдвинутого Вирклаевым предложения было исключено из программы заседания.

Информация об изменении работы пограничного пункта в Койдула появилась в начале июня. Предполагалось, что КПП откажется от круглосуточного режима работы и с 1 июля будет открыт с 5:30 до 21:30.

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Как напоминает ERR, на эстонско-российской границе работает три пограничных пункта. КПП в Койдула и Лухамаа функционируют круглосуточно.

С 1 мая пересечь границу в Нарве можно с 7:00 до 23:00 и только пешком из-за ремонта КПП в российском Ивангороде.

Стоит отметить, что эстонское правительство приняло решение начать проектирование и строительство участков, которые когда-то планировалось обменять с Россией в соответствии с договором о государственной границе – который так и не был ратифицирован.