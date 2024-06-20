Литва повышает налоги, чтобы увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП

Сейм Литвы в четверг проголосовал за повышение налогов с целью увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП в следующем году.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Литва намерена закупить танки и дополнительные системы противовоздушной обороны, а также принять немецкую бригаду.

С этой целью Сейм проголосовал за повышение ставки налога на прибыль предприятий и акцизов на алкоголь, сигареты и топливо.

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Литовские законодатели также продлили до 2025 года действие налога на непредвиденные доходы банковской системы от чистого процентного дохода.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказал, что парламентское голосование стало "четким сигналом" о политической воле к дальнейшему увеличению оборонных расходов.

"Это лучшая инвестиция в мир", – сказала она журналистам.

Литва уже является одним из крупнейших расходователей средств в НАТО. Ее текущий оборонный бюджет уже составляет 2,75 процента от ВВП.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.