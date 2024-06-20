У Відні загорівся житловий будинок, семеро поранених
У результаті масштабної пожежі в багатоквартирному будинку у Відні ввечері 20 червня постраждали семеро людей.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Heute.
Про вибух на вулиці Лінке Вінцайле у Відні рятувальникам повідомили незабаром після 17:00.
З’ясувалось, що спалахнула масштабна пожежа у квартирі в будівлі нині закритого культового пабу Die Gräfin am Naschmarkt. Для приборкання пожежі залучили великий контингент пожежників.
Через сильне задимлення на сходовій клітці будинку деяких мешканців довелося рятувати за допомогою поворотної драбини. Загалом постраждали семеро людей, троє з яких були доставлені до лікарні. Одна людина отримала серйозні травми.
Близько 18:30 поліція Відня повідомила, що полум'я успішно загасили, але роботи з ліквідації пожежі ще тривають. Будівля й вулиця Лінке Вінцайле досі перекриті, рух транспорту здійснюється в об'їзд.
Причини пожежі досі не з'ясовані. Початкові повідомлення очевидців про ймовірний вибух не підтвердили рятувальники.
Раніше цього тижня в Данії вдруге поспіль за місяць загорілось приміщення фармацевтичного гіганта Novo Nordisk у місті Багсверд.