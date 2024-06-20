У Відні загорівся житловий будинок, семеро поранених

У результаті масштабної пожежі в багатоквартирному будинку у Відні ввечері 20 червня постраждали семеро людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Heute.

Про вибух на вулиці Лінке Вінцайле у Відні рятувальникам повідомили незабаром після 17:00.

З’ясувалось, що спалахнула масштабна пожежа у квартирі в будівлі нині закритого культового пабу Die Gräfin am Naschmarkt. Для приборкання пожежі залучили великий контингент пожежників.

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Через сильне задимлення на сходовій клітці будинку деяких мешканців довелося рятувати за допомогою поворотної драбини. Загалом постраждали семеро людей, троє з яких були доставлені до лікарні. Одна людина отримала серйозні травми.

Близько 18:30 поліція Відня повідомила, що полум'я успішно загасили, але роботи з ліквідації пожежі ще тривають. Будівля й вулиця Лінке Вінцайле досі перекриті, рух транспорту здійснюється в об'їзд.

Причини пожежі досі не з'ясовані. Початкові повідомлення очевидців про ймовірний вибух не підтвердили рятувальники.

Раніше цього тижня в Данії вдруге поспіль за місяць загорілось приміщення фармацевтичного гіганта Novo Nordisk у місті Багсверд.