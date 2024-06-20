В Вене загорелся жилой дом, семеро раненых

В результате масштабного пожара в многоквартирном доме в Вене вечером 20 июня пострадали семь человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Heute.

О взрыве на улице Линке Винцайле в Вене спасателям сообщили вскоре после 17:00.

Выяснилось, что вспыхнул масштабный пожар в квартире в здании ныне закрытого культового паба Die Gräfin am Naschmarkt. Для обуздания пожара привлекли большой контингент пожарных.

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Из-за сильного задымления на лестничной клетке дома некоторых жителей пришлось спасать с помощью поворотной лестницы. Всего пострадали семь человек, трое из которых были доставлены в больницу. Один человек получил серьезные травмы.

Около 18:30 полиция Вены сообщила, что пламя успешно потушили, но работы по ликвидации пожара еще продолжаются. Здание и улица Линке Винцайле до сих пор перекрыты, движение транспорта осуществляется в объезд.

Причины пожара до сих пор не выяснены. Первоначальные сообщения очевидцев о вероятном взрыве не подтвердили спасатели.

Ранее на этой неделе в Дании второй раз подряд за месяц загорелось помещение фармацевтического гиганта Novo Nordisk в городе Багсверд.