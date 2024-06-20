Посли G7 привітали реформування Бюро економічної безпеки
Посли держав, що входять до "Групи семи", привітали ухвалення Верховною радою закону про "перезавантаження" Бюро економічної безпеки (БЕБ) 20 червня.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони написали у X (Twitter).
Дипломати зазначають, що закон про реформування БЕБ "дозволить провести повну реструктуризацію та перезавантаження Бюро та його керівництва за значної участі міжнародних партнерів"
"Ця важлива подія сприятиме зміцненню довіри та впевненості в бізнес-середовищі України", – додали вони.
G7 Ambassadors welcome the adoption of ESBU reform law that will allow full restructuring and reset of the Bureau & its leadership,with meaningful involvement of international partners.This significant development will help boost trust and confidence in 🇺🇦's business environment.– G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 20, 2024
Законопроєкт про БЕБ, який у четвер підтримали 239 депутатів, погоджений з міжнародними партнерами.
Його ключові норми - переатестація співробітників Бюро, а також зміна процедури обрання очільника відомства, де вирішальний голос матимуть міжнародні експерти.
Реформування Бюро економічної безпеки тривалий час гальмувалось, ЗМІ пов'язували це з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого називають неформальним "куратором" правоохоронної вертикалі в Україні.
БЕБ, створений у 2021 році, має зосередити в собі розслідування виключно економічних злочинів, якими досі займались поліція, Служба безпеки України та митниця.