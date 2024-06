Посли G7 привітали реформування Бюро економічної безпеки

Посли держав, що входять до "Групи семи", привітали ухвалення Верховною радою закону про "перезавантаження" Бюро економічної безпеки (БЕБ) 20 червня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони написали у X (Twitter).

Дипломати зазначають, що закон про реформування БЕБ "дозволить провести повну реструктуризацію та перезавантаження Бюро та його керівництва за значної участі міжнародних партнерів"

"Ця важлива подія сприятиме зміцненню довіри та впевненості в бізнес-середовищі України", – додали вони.

Реклама:

G7 Ambassadors welcome the adoption of ESBU reform law that will allow full restructuring and reset of the Bureau & its leadership,with meaningful involvement of international partners.This significant development will help boost trust and confidence in 🇺🇦's business environment.