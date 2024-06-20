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Посли G7 привітали реформування Бюро економічної безпеки

Новини — Четвер, 20 червня 2024, 22:23 — Олег Павлюк

Посли держав, що входять до "Групи семи", привітали ухвалення Верховною радою закону про "перезавантаження" Бюро економічної безпеки (БЕБ) 20 червня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони написали у X (Twitter).

Дипломати зазначають, що закон про реформування БЕБ "дозволить провести повну реструктуризацію та перезавантаження Бюро та його керівництва за значної участі міжнародних партнерів"

"Ця важлива подія сприятиме зміцненню довіри та впевненості в бізнес-середовищі України", – додали вони.

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Законопроєкт про БЕБ, який у четвер підтримали 239 депутатів, погоджений з міжнародними партнерами.

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки

Його ключові норми - переатестація співробітників Бюро, а також зміна процедури обрання очільника відомства, де вирішальний голос матимуть міжнародні експерти.

Реформування Бюро економічної безпеки тривалий час гальмувалось, ЗМІ пов'язували це з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого називають неформальним "куратором" правоохоронної вертикалі в Україні.

БЕБ, створений у 2021 році, має зосередити в собі розслідування виключно економічних злочинів, якими досі займались поліція, Служба безпеки України та митниця.

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G7 (Група семи) Верховна рада
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