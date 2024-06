Послы G7 приветствовали реформирование Бюро экономической безопасности

Послы государств, входящих в "Группу семи", приветствовали принятие Верховной радой закона о "перезагрузке" Бюро экономической безопасности (БЭБ) 20 июня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", они написали в X (Twitter).

Дипломаты отмечают, что закон о реформировании БЭБ "позволит провести полную реструктуризацию и перезагрузку Бюро и его руководства при значительном участии международных партнеров"

"Это важное событие будет способствовать укреплению доверия и уверенности в бизнес-среде Украины", – добавили они.

G7 Ambassadors welcome the adoption of ESBU reform law that will allow full restructuring and reset of the Bureau & its leadership,with meaningful involvement of international partners.This significant development will help boost trust and confidence in 🇺🇦's business environment.