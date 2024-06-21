Кулеба переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Київ та Пекін продовжать розмову щодо припинення загарбницької війни, яку Росія веде проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він говорив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Коментуючи відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії, глава МЗС висловив думку, що вирішальним фактором для КНР під час ухвалення цього рішення стала принципова позиція України, що там не буде РФ, оскільки, на думку Києва, це був би безрезультатний саміт.

"Ми знаємо, що в Пекіні дуже уважно вивчають результати Саміту миру. Там побачили, наскільки вражаючим став його масштаб. І я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", – переконаний Кулеба.

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Міністр зазначив, що КНР постійно наголошує, що не вважає Україну ворожою державою та хоче миру, і це позиція, з якою можна працювати.

"Вона не є ідеальною. У нас є запитання, які ми відверто озвучуємо. Я говорив про це з міністром закордонних справ Китаю. Але з усіма треба працювати", – зауважив він.

Раніше Швейцарія заявила, що спілкується с Росією та збирається обговорити підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня, з РФ, КНР та іншими країнами, які не брали в ньому участі.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

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