Кулеба убежден в продолжении разговора с Китаем о прекращении войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев и Пекин продолжат разговор о прекращении захватнической войны, которую Россия ведет против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он говорил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Комментируя отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии, глава МИД выразил мнение, что решающим фактором для КНР при принятии этого решения стала принципиальная позиция Украины, что там не будет РФ, поскольку, по мнению Киева, это был бы безрезультатный саммит.

"Мы знаем, что в Пекине очень внимательно изучают результаты Саммита мира. Там увидели, насколько впечатляющим стал его масштаб. И я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине", – убежден Кулеба.

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Министр отметил, что КНР постоянно подчеркивает, что не считает Украину враждебным государством и хочет мира, и это позиция, с которой можно работать.

"Она не идеальна. У нас есть вопросы, которые мы откровенно озвучиваем. Я говорил об этом с министром иностранных дел Китая. Но со всеми надо работать", – отметил он.

Ранее Швейцария заявила, что общается с Россией и собирается обсудить итоги Саммита мира, который прошел 15-16 июня, с РФ, КНР и другими не участвовавшими в нем странами.

Напомним, участники Глобального саммита мира в Швейцарии обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

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