Курт Волкер про шанси вступу в НАТО, політику Трампа і гітлерівський світогляд Путіна

Курт Волкер добре відомий українській аудиторії. Американський дипломат, експосол США при НАТО, а у 2017-2019 роках – спецпредставник США з у переговорах щодо України, ще коли перебував на цій посаді, запам’ятався відвертими, геть не дипломатичними заявами про дії РФ і її агресію в Криму та на Донбасі.

А ще він чудово відчуває настрої американської еліти, у тому числі Республіканської партії, яка після виборів 2024 року цілком може повернутися до влади у Вашингтоні.

Тож редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з Куртом Волкером про очікування від потенційного президентства Дональда Трампа, думки Трампа про Україну і те, що означають нещодавні дивні заяви президента Байдена про Україну і НАТО.

Радимо вам подивитися відеоверсію інтерв’ю, яке ми записали на безпековому форумі в Одесі, а його текстова версія – в матеріалі Курт Волкер: "Поразка України у війні стане для Трампа "Афганістаном". Це не в його планах". Далі – основні його тези.

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Президент США Джо Байден дійсно сказав, що перемога України не включає вступу до НАТО, і він взагалі не бачить нашого членства.

Але ніхто не знає, що він мав на увазі.

Вашингтон вже 16 років наполягає, що Україна буде в НАТО. Байден особисто підтвердив це на Вільнюському саміті, і це знову прозвучить на Вашингтонському саміті. Але ви будете в НАТО не зараз, а тоді, коли буде згода всіх союзників, коли ви виконаєте умови тощо.

Всі члени НАТО, за винятком Німеччини, США і Угорщини, за те, щоби вже на Вашингтонському саміті запросити Україну до НАТО і розпочати переговори про вступ.

Але США та адміністрація Байдена зараз проти цього. І тому у Байдена були підстави думати про цей тиск на США, який зараз здійснюється з цього приводу.

Якби вибори відбулися сьогодні, я би спрогнозував перемогу Дональда Трампа.

Але до виборів лишається ще п'ять місяців, і рейтинги достатньо близькі – тому стверджувати це поки зарано.

Крім того, зараз зарано стверджувати, якою буде майбутня політика США, у тому числі щодо України та щодо вступу до НАТО.

Щодо Трампа, то секрет прогнозування його такий: забудьте про прогнози.

Хоча, він певним чином прогресує у розумінні України.

Найбільш показовими щодо політики Трампа стосовно України є його дії перед тим, як Конгрес схвалив закон про допомогу Україні. Тоді Трамп надав потужний політичний дах спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб той зробив це. Він запросив Джонсона до Мар-а-Лаго; вони дали пресконференцію; Трамп твітнув про це; а потім ще раз підтримав це публічно.

Моя версія така: він розумів, що якщо він цього не зробить, то коли стане президентом то успадкує катастрофічні проблеми. А це не в його інтересах.

На відміну від Трампа, Путін є передбачуваним.

У Путіна дуже гітлерівський світогляд.

Він хоче відновити Російську імперію; він заперечує право народів навколо Росії мати свої країни; він вважає, що всі мають бути підкорені Росією. І він прямо це визнає, він про це говорить і робить саме те, про що каже.

Причому тактика його дій – дуже розумна.

Він намагається посіяти суперечки у Європі і НАТО. Для цього просуває фейкові наративи, переконуючи людей: мовляв, якщо Путіна "не провокувати", то з ним можна домовитися.

І у нього це виходить – подивіться на угорського прем’єра Віктора Орбана.

Мета заяв Путіна про "мирні переговори" – посіяти розбрат, створити розбіжності всередині Європи, між Європою і США. Але ніхто на них не погодиться!

Думаю, що зараз Путін не здатен піти на нову ескалацію. У Росії більше проблем, ніж вони публічно визнають.

А зі сторони Заходу ми бачимо політику, якою керує страх.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Курт Волкер: "Поразка України у війні стане для Трампа "Афганістаном". Це не в його планах".