Стефанчук обіцяє забезпечувати законодавчі рішення, щоб не втрачати темпу євроінтеграції

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цінує високу оцінку зусиль України на шляху вступу в ЄС і каже про готовність забезпечувати необхідні законодавчі рішення задля процесу вступу до Євросоюзу.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Стефанчука, він зустрівся з посолкою ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка особисто передала йому звіт Єврокомісії щодо розширення.

"Цього року документ має особливе значення. Як наголосила пані посол, Єврокомісія відзначає прогрес України в усіх напрямах оцінювання та відсутність відкату в реформах. Окремо вона звернула увагу на високий рівень готовності України у 14 напрямах", – написав він.

За словами спікера, важливо, що звіт враховує не лише результати останнього року, а й сукупний прогрес України за весь період реформ.

"Це підтвердження того, що наша держава послідовно наближається до європейських стандартів", – вважає Стефанчук.

"Високо ціную таку оцінку зусиль України. За цими результатами – велика робота парламенту, уряду, державних інституцій і всього українського суспільства. Особливо важливо, що наші європейські партнери визнають цей поступ попри всі виклики війни. Верховна Рада готова й надалі забезпечувати необхідні законодавчі рішення, щоб не втрачати темпу європейської інтеграції", – заявив він.

Стефанчук подякував Катаріні Матерновій та європейським партнерам за послідовну підтримку й допомогу на цьому шляху.

"Маємо історичне вікно можливостей. І наше завдання – перетворити високу оцінку досягнутого прогресу на наступні конкретні кроки до повноправного членства України в Європейському Союзі", резюмував він.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Як повідомлялося, зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.

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