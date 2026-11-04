У Польщі будують завод з виробництва ракетних боєприпасів

У середу, 4 листопада, у Польщі почали будувати новий завод, що вироблятиме, зокрема, ракетні снаряди, призначені для пускових установок HOMAR-K.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт міноборони Польщі.

В уряді Польщі сподіваються, що завод зможе виготовляти ракети у великих обсягах, а також дасть робочі місця для 200 людей. Будівництво заводу є результатом польсько-корейського партнерства.

"Досвід війни в Україні однозначно показує, яке важливе значення на сучасному полі бою мають ракетна артилерія, точне ураження цілей та забезпечення достатньої кількості боєприпасів. Навіть найсучасніші системи озброєння не можуть повною мірою виконувати свої завдання без стабільного та надійного постачання. Ця інвестиція дозволить краще забезпечити потреби Збройних сил Польщі", – заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Ракети, які вироблятимуть на заводі, використовуватимуть як для забезпечення потреб Збройних сил Польщі, так і для експорту до країн-союзників.

Нагадаємо, у Польщі створять центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Центр відповідатиме за технічне обслуговування, огляди та підтримання боєготовності ракет, що використовуються країнами НАТО, а не за їхнє виробництво.