У Берліні дві статуї в парку зіпсували антисемітськими гаслами

Невідомі особи зіпсували дві скульптури в берлінському парку Тіргартен, нанісши на них антисемітські гасла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з повідомленням поліції, на скульптурах червоною фарбою було нанесено два антисемітські гасла. Скульптури зображують ведмедя та бика.

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Перехожі виявили графіті у вівторок вранці та повідомили про це поліцію. Правоохоронці, що прибули на місце події, спочатку замазали написи крейдою-спреєм; планується їх професійне видалення. Справу розслідує Служба державної безпеки, яка відповідає за злочини на політичному ґрунті.

Минулого року центри реєстрації Федеральної асоціації RIAS зафіксували в Німеччині понад 8 700 антисемітських інцидентів. Це приблизно стільки ж, скільки й у 2024 році, але втричі більше, ніж у році, що передував терористичному нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшому масштабному ізраїльському наступу в секторі Гази.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.