В Афінському університеті троє людей постраждали через напад групи невідомих

Група людей, деякі з яких були в шоломах, у середу, 4 листопада, напала на студентське зібрання на території кампусу Афінського університету, в результаті чого постраждали троє людей.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

За даними служби екстреної допомоги, троє постраждалих отримали медичну допомогу в одній з афінських лікарень, їхні травми не були критичними.

Поліція Греції розслідує цей інцидент. Наразі не відомо, хто саме здійснив напад і з якої причини. Про затримання підозрюваних поки не повідомляли. Міністерство освіти Греції засудило насильство, заявивши, що воно "образило академічну спільноту та підірвало свободу слова".

Минулого місяця тисячі студентів та викладачів вийшли на вулиці по всій Греції, вимагаючи збільшення державного фінансування освіти, покращення матеріально-технічної бази та зменшення переповненості класів, приєднавшись до протестувальників в інших європейських країнах. Студентські групи запланували подальші демонстрації цього місяця.

Нагадаємо, у Греції затримали п'ятьох підозрюваних у застосуванні ручних гранат у магазині в центрі Афін.

Раніше влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який своєю чергою призвів до смертельного вибуху в центрі Афін.