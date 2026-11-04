Єврокомісія подасть у Раду ЄС позицію до кластера 5 зі змінами щодо української аграрки

Європейська комісія планує найближчим часом подати Раді ЄС пропозицію щодо внесення змін до проєкту спільної переговорної позиції (Draft Common Position, DCP) ЄС за кластером 5, з урахуванням запропонованих спеціальних умов для сільського господарства України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив на умовах анонімності високопосадовець ЄС, добре обізнаний з процесами підготовки до відкриття кластерів.

Відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", чи має Єврокомісія намір змінити проєкт спільної переговорної позиції за кластером 5 до його відкриття, посадовець підтвердив підготовку відповідної пропозиції.

"Що стосується проєкту спільної позиції, ви знаєте, що його ухвалює Рада ЄС. Єврокомісія зробить Раді пропозицію щодо внесення змін до цього проєкту, щоб Рада могла врахувати їх під час ухвалення свого рішення, яке, сподіваємося, буде завершене у грудні", – зазначив співрозмовник "ЄвроПравди".

Високопосадовець окремо уточнив, що Єврокомісія ще не передала відповідні зміни Раді ЄС.

"Ми ще не подали їх. Ми зробимо це найближчим часом", – сказав він.

За його словами, остаточне рішення щодо змін до спільної переговорної позиції ухвалюватиме Рада ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку жовтня Єврокомісія запропонувала передбачити спеціальні механізми для інтеграції українського сільського господарства до спільного аграрного ринку ЄС після вступу України.

Більше читайте у статті "Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України".

У Єврокомісії наполягають, що Україна відкриє кластери 4 і 5 до кінця 2026 року, і – якщо уряд і Рада прискорять реформи – закриє сім переговорних розділів вже у 2027 році.

Більше про прогрес України на шляху до ЄС та прогнози щодо майбутніх кроків – у статті "ЄвроПравди" Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.