Прем’єр Нідерландів припускає, що РФ за кілька років може почати війну у Північній Європі

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф бачить ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, і до цього сценарію варто готуватися.

Як повідомляє NOS, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", що пройде 9 травня в Осло.

Схооф прокоментував повідомлення у ЗМІ про зростаючу активність Росії неподалік фінського кордону, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії.

"За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті", – сказав він.

Прем’єр зауважив, що "не хоче залякувати людей" і певності щодо такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено.

Він зазначив, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому.

Нагадаємо, нещодавно країни Балтії і Фінляндія анонсували або вже здійснили вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін.

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