Глава МИД Польши потроллил страхи Путина о "потере Россией государственности" в случае поражения в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правитель РФ Владимир Путин зря боится "потери 1000-летней российской государственности", если отступит в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в заметке в X (Twitter).

Министр заявил, что опасения Путина преувеличены.

"Владимир Путин переживает по поводу того, что его поражение в Украине станет завершением 1000-летней российской государственности. Но его опасения преувеличены. Во-первых, Москва была основана лишь в 1147 году", – напомнил Сикорский.

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V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire. – Radek Sikorski (@radeksikorski) June 21, 2024

Он отметил также, что Россия пережила поражения в Крымской войне, русско-японской войне в начале XX в., в Первой мировой войне, в Польше в 1920 году, в Афганистане и в холодной войне. В то же время министр не стал углубляться в детали, что эти поражения все же поспособствовали будущему коллапсу Российской империи и СССР, хотя и не привели к полной дезинтеграции.

"В-третьих, после империй возможна национальная жизнь", – добавил Сикорский.

Ранее глава МИД Польши заявил, что поражение Путина в Украине является надеждой не только для украинцев и союзников, но и для самой России, потому что там реформы наступают после крупных военных поражений.

По мнению Сикорского, что война в Украине закончится тогда, когда российское руководство придет к выводу, что полномасштабное вторжение было ошибкой и что его конечная цель не стоит денег и человеческих жизней.

Он также отмечал, что Владимир Путин может закончить развязанную им войну в Украине "за пять минут" – одним телефонным звонком своему министру обороны.