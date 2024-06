Глава МИД Польши потроллил страхи Путина о "потере Россией государственности" в случае поражения в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правитель РФ Владимир Путин зря боится "потери 1000-летней российской государственности", если отступит в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в заметке в X (Twitter).

Министр заявил, что опасения Путина преувеличены.

"Владимир Путин переживает по поводу того, что его поражение в Украине станет завершением 1000-летней российской государственности. Но его опасения преувеличены. Во-первых, Москва была основана лишь в 1147 году", – напомнил Сикорский.

Реклама:

V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire.