Глава МЗС Латвії спільно з європейськими колегами відзначає День Європи у Львові 

Глава МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що відзначає День Європи у Львові разом з українськими друзями та міністрами з країн Європи.

Про це міністерка розповіла в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Браже відзначила, що "щиро радіє", що "може відсвяткувати День Європи у Львові разом з нашими українськими друзями та міністрами європейських країн".

У відеопривітанні з нагоди Дня Європи міністерка наголосила, що Латвія боролася, аби бути частиною Європи.

"Ми самі за це боролися, вибороли і самі вирішили, що ми належимо до великої Європи. І це також цінності. Що це означає? Це наш вибір самостійно обирати свій уряд, Сейм, самостійно обирати, яку країну ми хочемо побудувати. І наша країна є тим, що ми разом створюємо. І кожен з нас несе за це відповідальність", – заявила у привітанні Браже.

Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що прибув до Львова напередодні.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також сказав, що планує відвідати Україну найближчим часом.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Путіна відбудеться у Львові 9 травня.