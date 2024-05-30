Голова МЗС Польщі: Поразка Путіна – це надія для Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський укотре застеріг, що нинішнє повномасштабне вторгнення Росії в Україну становить загрозу для решти світу, й Захід наразі не встигає за темпами оборонних витрат Москви.

Про це він сказав 30 травня у Празі під час дебатів "75 років НАТО: як зберегти курс?", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство РАР.

На думку Сікорського, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російське керівництво дійде висновку, що повномасштабне вторгнення було помилкою і що його кінцева мета не варта грошей і людських життів.

"Ми ще не дійшли до цього моменту", – вважає він.

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Голова польського МЗС додав, що поразка російського правителя Владіміра Путіна – "це надія не тільки для нас, але і для Росії", тому що там реформи настають після великих військових поразок.

Сікорський водночас нагадав, що Росія витрачає 8,7% ВВП і 40% свого бюджету на озброєння і війну в Україні, й "ми не встигаємо за нею", а росіяни роками воюють із Заходом, чого дехто на Заході не хоче визнавати.

"Наше завдання – показати Путіну, що ми не такі безнадійні, як він думає. Ми повинні вивести його з його помилки", – зазначив він.

Минулого місяця міністр закордонних справ Польщі уже говорив, що Владімір Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні за п'ять хвилин – одним телефонним дзвінком міністру оборони Росії.