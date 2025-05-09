Глава МЗС Німеччини: спецтрибунал щодо агресії РФ буде центральною темою зустрічі у Львові

Міністр закордонних справ у новому уряді Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив, що спецтрибунал щодо агресії Росії проти України буде центральною темою неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові 9 травня.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Вадефуль сказав, що питання створення спецтрибуналу для забезпечення відповідальності за агресію РФ проти України буде ключовою темою неформальної зустрічі європейських міністрів.

Він зазначив, що таким чином вільний світ продемонструє, що подібні дії не можуть не мати наслідків.

"Це також, так би мовити, запобіжний захід на майбутнє – щоб нікому більше не спала думка, що ми у XXI сторіччі можемо повертатися у Середньовіччя та вести війни і за це нічого не буде", – зазначив він.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Путіна відбудеться у Львові 9 травня.

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, які перебувають у Львові, вшанували полеглих українських воїнів.