Прем’єр Грузії вірить, що скандальний закон про "іноагентів" наблизив переговори про вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що шанси на відкриття перемовин про вступ до ЄС після ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" лише зросли – ігноруючи той факт, що його жорстко критикують усі західні партнери Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить SOVA.

Кобахідзе заявив, що, на його думку, до ініціювання закону "Про прозорість іноземного впливу" шанси Грузії на відкриття переговорів про вступ до ЄС "дорівнювали нулю".

"Ми дозволили собі цей логічний висновок після зустрічей, які проводилися з конкретними представниками ЄС. Сьогодні цей шанс, після ухвалення закону, збільшився десь до 20-30%", – сказав Кобахідзе.

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Його після цього перепитали, чому він так вважає, якщо заяви західних партнерів свідчать про протилежне. Кобахідзе сказав, що "заяви це одне, а результат – інше".

"У 2023 році були різні заяви, але у підсумку ми отримали статус кандидата, тому що коли ти наполягаєш на своїх принципах – отримаєш результат", – заявив прем’єр Грузії.

Нагадаємо, на початку червня США оголосили санкції проти представників влади Грузії через її антизахідний розворот.

Що стосується ЄС, журналісти дізналися, що держави-члени Європейського Союзу отримали проєкт пропозицій стосовно заходів, які ЄС може вжити проти Грузії через антизахідний курс її влади. У разі значного погіршення ситуації в Грузії розглядають призупинення безвізового режиму і припинення процесу євроінтеграції.