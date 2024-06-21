У Польщі судитимуть двох росіян, які вербували людей у ПВК "Вагнер"

Польська прокуратура завершила розслідування у справі про двох громадян Росії, затриманих за підозрою у шпигунстві минулого року – вони намагались вербувати поляків та іноземців до групи Вагнера.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Малопольський відділ Національної прокуратури Польщі завершив розслідування справи стосовно росіян Андрєя Г. та Алексєя Т. і направив документи до суду Кракова.

За даними прокуратури, двоє підозрюваних вербували поляків та іноземців до групи Вагнера – приватної армії, створеної в Росії для реалізації політики Кремля, забороненої міжнародним правом.

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"Ця організація розглядається як міжнародне збройне об'єднання, яке скоює злочини терористичного характеру", – пише видання.

З метою вербування Андрєй Г. та Алексєй Т. розклеювали у Кракові та Варшаві оголошення з контактними даними, які заохочували людей приєднатися до ПВК "Вагнер", а також, імовірно, збирали дані для російської розвідки.

Вони також нібито "брали участь у гібридній діяльності, спрямованій на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі та завдання шкоди" країні, пише RMF FM.

Чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, росіян затримали агенти Агентства внутрішньої безпеки Польщі в серпні 2023 року у Варшаві. Перед тим у Кракові помітили наклейки із закликом приєднатися до групи Вагнера.

У червні 2023 року ПВК "Вагнер" влаштувала спробу заколоту, яка завершилась ліквідацією її керівництва, включно з Євгенієм Пригожиним.