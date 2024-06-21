В Польше будут судить двух россиян, вербовавших людей в ЧВК "Вагнер"

Польская прокуратура завершила расследование по делу о двух гражданах России, задержанных по подозрению в шпионаже в прошлом году – они пытались вербовать поляков и иностранцев в группу Вагнера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Малопольский отдел Национальной прокуратуры Польши завершил расследование дела в отношении россиян Андрея Г. и Алексея Т. и направил документы в суд Кракова.

По данным прокуратуры, двое подозреваемых вербовали поляков и иностранцев в группу Вагнера – частную армию, созданную в России для реализации политики Кремля, запрещенной международным правом.

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"Эта организация рассматривается как международное вооруженное объединение, которое совершает преступления террористического характера", – пишет издание.

С целью вербовки Андрей Г. и Алексей Т. расклеивали в Кракове и Варшаве объявления с контактными данными, которые поощряли людей присоединиться к ЧВК "Вагнер", а также, вероятно, собирали данные для российской разведки.

Они также якобы "участвовали в гибридной деятельности, направленной на дестабилизацию политической ситуации в Польше и нанесение ущерба" стране, пишет RMF FM.

Мужчинам грозит до 10 лет заключения.

Напомним, россиян задержали агенты Агентства внутренней безопасности Польши в августе 2023 года в Варшаве. Перед тем в Кракове заметили наклейки с призывом присоединиться к группе Вагнера.

В июне 2023 года ЧВК "Вагнер" устроила попытку мятежа, которая завершилась ликвидацией ее руководства, включая Евгения Пригожина.