У Норвегії зарізали українського біженця на інвалідному візку

У муніципалітеті Кармьой на південному заході Норвегії минулими вихідними вбили біженця з України віком за 20 років, підозрюваного взяли під варту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Dagbladet.

Інцидент стався ввечері 14 червня в районі Кармьоя, де розташоване муніципальне житло. Чоловіка з України, який частково пересувався на інвалідному візку, зарізали ножем.

На місці події поліція заарештувала норвежця, якому також трохи більше 20 років. Йому висунули звинувачення у вбивстві, і наразі він перебуває під вартою, але поки що не бажає давати пояснення поліції.

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Прокурорка Сірі Енн Фліндалл заявила Dagbladet, що обвинувачений і загиблий були сусідами. Вони жили в районі Кармьоя, де розташоване муніципальне житло – туди почали поселяти людей, які потребують додаткового догляду або лікуються від наркозалежності.

Своєю чергою адвокат затриманого норвежця Сігурд Рьоннінген стверджує, що вбитий неодноразово погрожував його підзахисному, зокрема й розправою, та вимагає розслідування цього факту.

У поліції Норвегії наразі відмовляються коментувати обставини справи.

Нагадаємо, на початку місяця сімох людей, звинувачених після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, засудили до тюремного ув'язнення терміном від 1,5 до 5 років.