В Норвегии зарезали украинского беженца на инвалидной коляске

В муниципалитете Кармьой на юго-западе Норвегии в минувшие выходные убили беженца из Украины в возрасте за 20 лет, подозреваемого взяли под стражу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Dagbladet.

Инцидент произошел вечером 14 июня в районе Кармьоя, где расположено муниципальное жилье. Мужчину из Украины, который частично передвигался на инвалидной коляске, зарезали ножом.

На месте происшествия полиция арестовала норвежца, которому также чуть больше 20 лет. Ему предъявили обвинение в убийстве, и сейчас он находится под стражей, но пока не желает давать объяснения полиции.

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Прокурор Сири Энн Флиндалл заявила Dagbladet, что обвиняемый и погибший были соседями. Они жили в районе Кармьоя, где расположено муниципальное жилье – туда начали поселять людей, которые нуждаются в дополнительном уходе или лечатся от наркозависимости.

В свою очередь адвокат задержанного норвежца Сигурд Рённинген утверждает, что убитый неоднократно угрожал его подзащитному, в том числе и расправой, и требует расследования этого факта.

В полиции Норвегии пока отказываются комментировать обстоятельства дела.

Напомним, в начале месяца семь человек, обвиняемых после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет.