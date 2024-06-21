В аеропорту Мюнхена відбулась спецоперація поліції через секс у літаку

Співробітники федеральної поліції Німеччини затримали в аеропорту Мюнхена пару – 40-річну жінку та 44-річного чоловіка, які займались сексом і ображали членів екіпажу, що намагались втрутитись.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався ввечері 19 червня на літаку, який летів до Мюнхена з іспанського міста Аліканте. Під час польоту пара на очах у інших пасажирів, згідно з повідомленням поліції, "віддавалася пристрасті і здійснювала сексуальні дії одне щодо одного".

Чоловік і жінка також ображали членів екіпажу літака, які намагалися їх зупинити.

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"Після того, як співробітники поліції увійшли в літак, пара нарешті припинила свою поведінку і виконала вказівки офіцерів", – додали у Федеральній поліції Німеччини.

Пара тепер перебуває під слідством за підозрою в порушенні громадського порядку.

Минулого року повідомлялось про випадок у Будапешті, коли крики жінки під час сексу сусіди прийняли за прохання про допомогу.