В аэропорту Мюнхена состоялась спецоперация полиции из-за секса в самолете

Сотрудники федеральной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена пару – 40-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, которые занимались сексом и оскорбляли членов экипажа, которые пытались вмешаться.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел вечером 19 июня на самолете, который летел в Мюнхен из испанского города Аликанте. Во время полета пара на глазах у других пассажиров, согласно сообщению полиции, "предавалась страсти и совершала сексуальные действия друг с другом".

Мужчина и женщина также оскорбляли членов экипажа самолета, которые пытались их остановить.

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"После того, как сотрудники полиции вошли в самолет, пара наконец прекратила свое поведение и выполнила указания офицеров", – добавили в Федеральной полиции Германии.

Пара теперь находится под следствием по подозрению в нарушении общественного порядка.

В прошлом году сообщалось о случае в Будапеште, когда крики женщины во время секса соседи приняли за просьбу о помощи.