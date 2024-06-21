Проросійські хакери атакували Румунію

Національний директорат кібербезпеки Румунії (DNSC) задокументував 25 DDoS-атак на румунські вебсайти пов’язаних із Росією хакерських груп протягом 17-21 червня.

Про це йдеться в повідомленні DNSC, яке цитує "Європейська правда".

Кібератаки проросійських хакерів, як зазначається, були націлені на державні установи Румунії та приватні організації у "фінансово-банківському, транспортному та телекомунікаційному секторах".

"Команда Директорату заздалегідь попередила атаковані організації, оскільки про атаки було заздалегідь оголошено на онлайн-платформах чату, які використовувалися зловмисниками, і підтримувала з ними постійний контакт", – додали в DNSC.

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Там зазначили, що суттєвих перебоїв у роботі атакованих сайтів не спостерігали, натомість були "короткі періоди недоступності послуг".

DDoS-атаки передбачають генерацію величезного потоку запитів на з'єднання, що може призвести до перебоїв у роботі або виведення з ладу сайтів, на які вони спрямовані.

Зазначимо, що під час кібератак Румунія оголосила про рішення передати Україні свій зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Раніше проросійські хакери атакували уряд Швейцарії, який проводив Глобальний саміт миру.