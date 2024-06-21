Пророссийские хакеры атаковали Румынию

Национальный директорат кибербезопасности Румынии (DNSC) задокументировал 25 DDoS-атак на румынские вебсайты связанных с Россией хакерских групп в течение 17-21 июня.

Об этом говорится в сообщении DNSC, которое цитирует "Европейская правда".

Кибератаки пророссийских хакеров, как отмечается, были нацелены на государственные учреждения Румынии и частные организации в "финансово-банковском, транспортном и телекоммуникационном секторах".

"Команда Директората заранее предупредила атакованные организации, поскольку об атаках было заранее объявлено на онлайн-платформах чата, которые использовались злоумышленниками, и поддерживала с ними постоянный контакт", – добавили в DNSC.

Реклама:

Там отметили, что существенных перебоев в работе атакованных сайтов не наблюдали, зато были "короткие периоды недоступности услуг".

DDoS-атаки предусматривают генерацию огромного потока запросов на соединение, что может привести к перебоям в работе или выводу из строя сайтов, на которые они направлены.

Отметим, что во время кибератак Румыния объявила о решении передать Украине свой зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее пророссийские хакеры атаковали правительство Швейцарии, которое проводило Глобальный саммит мира.