Рівень води у Рейні на Заході Німеччини досягнув рекордного мінімуму

Річка Рейн, одна з найважливіших водних артерій Німеччини, у суботу досягла історично низького рівня води у західній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

На вимірювальному посту в місті Кельн зафіксували лише 68 см, що на один сантиметр нижче за попередній рекордний мінімум 23 жовтня 2018 року.

Середній рівень води на цьому посту становить від 297 см до 348 см.

Показники водомірних постів відображають не фактичну глибину річки, а висоту води над певною базовою лінією. Судноплавна галузь використовує їх для розрахунку вантажопідйомності суден, що курсують цією водною артерією.

Падіння рівня води відбувається на тлі того, як Німеччина, разом з іншими країнами Європи, потерпає від малої кількості опадів у поєднанні з періодами високих літніх температур.

Рейн є важливим маршрутом для комерційного судноплавства та використовується для транспортування таких товарів, як зерно, мінерали, руда, вугілля та нафтопродукти.

На початку липня у німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали усіх економити воду.

20 липня на річці Дунай у Румунії зафіксували найнижчий рівень води за 30 років, внаслідок чого країна ввела обмеження на зрошення для фермерів.