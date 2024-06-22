Прем’єр Британії розкритикував заяви Фараджа щодо війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж помиляється, заявляючи, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Сунака попросили відповісти на коментарі Найджела Фараджа, який вчора ввечері в інтерв'ю BBC заявив, що Захід спровокував російського лідера Владіміра Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Те, що сказав Фарадж, є "абсолютно неправильним" і лише грає на руку Путіну, каже Сунак. Він також додав, що Путін стоїть за вивільненням нервово-паралітичних речовин на вулицях Британії.

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Умиротворення є "небезпечним для безпеки Британії, а також наших союзників", і лише ще більше заохочує Путіна, вважає Сунак.

Нагадаємо, суперник президента США Джо Байдена на виборах Дональд Трамп заявив, що його опонент ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО.

Раніше в інтерв’ю TIME президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Детальніше про Фараджа читайте у статті Не наш союзник: які ризики несе різке зростання популярності британських ультраправих.