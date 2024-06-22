Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж ошибается, заявляя, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Сунака попросили ответить на комментарии Найджела Фараджа, который вчера вечером в интервью BBC заявил, что Запад спровоцировал российского лидера Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

То, что сказал Фарадж, является "абсолютно неправильным" и только играет на руку Путину, говорит Сунак. Он также добавил, что Путин стоит за высвобождением нервно-паралитических веществ на улицах Британии.

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Умиротворение является "опасным для безопасности Британии, а также наших союзников", и только еще больше поощряет Путина, считает Сунак.

Напомним, соперник президента США Джо Байдена на выборах Дональд Трамп заявил, что его оппонент никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО.

Подробнее о Фарадже читайте в статье Не наш союзник: какие риски несет резкий рост популярности британских ультраправых.