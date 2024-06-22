Спецслужба Латвії закликала громадян не їздити до РФ і Білорусі на свята

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликає громадян Латвії утриматися від поїздок до Росії і Білорусі під час купальських свят.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Служба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн.

VDD наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр – повідомити VDD про контакт з представником спецслужби конкретної країни.

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VDD пропонує звертатися до служби, якщо під час перетину кордону Росії або Білорусі людину перевіряють або допитують у незвично інтенсивній манері, якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.

Також VDD закликає повідомляти, якщо людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати наступного разу, коли вона приїде в дану країну.

Нагадаємо, Естонія вирішила на два дні припинити пропуск на виїзд через КПП на кордоні з РФ у Нарві, де виникла велика черга з мандрівників, які прямують в бік Росії.

Фінляндія ще з кінця листопада закрила східний кордон з Росією і залишає це рішення чинним через спроби влаштувати там штучну міграційну кризу.