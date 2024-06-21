Естонія на два дні закриє на виїзд КПП у Нарві, де виникла велетенська черга в бік РФ

Естонія вирішила на два дні припинити пропуск на виїзд через КПП на кордоні з РФ у Нарві, де виникла велика черга з мандрівників, які прямують в бік Росії.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонські прикордонники оголосили, що закривають пункт пропуску "Нарва-1" на виїзд з Естонії на 22-23 червня. В’їзд через нього з Росії до Естонії залишається відкритим.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що протягом останньої доби на КПП виникла велетенська черга з людей, які прямують на виїзд в Росію.

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Dmitri Fedotkin/ERR

Як пояснив очільник офісу прикордонної служби Ідаської префектури Еерік Пургель, причиною черги стали повільніші темпи пропуску людей з російського боку. За його словами, проблеми почалися ще у четвер.

"Кількість мандрівників, які перетинають кордон, вчора і сьогодні залишається в межах норми. Естонські прикордонники також працюють у нормальному темпі. Проте мандрівникам потім доводиться довгий час чекати на Нарвському мосту, щоб в’їхати у Росію", – пояснив посадовець.

Dmitri Fedotkin/ERR

Liisu Lass/ERR

На даний час на мосту чекають сотні людей і черга наблизилася до "небезпечної межі", багато з них ймовірно не зможуть до ночі потрапити у Росію.

"На жаль, немає ознак того, що робота російських прикордонників найближчим часом прискориться. У зв’язку з цим пункт пропуску буде протягом вихідних закритий на виїзд, і ми радимо людям перетинати кордон на півдні Естонії", – додав Пургель.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс також заявив, що причиною черги є вкрай повільна робота російських прикордонників і черга є "штучною".

"Наша мета – виключити будь-які проблеми на кордоні. Задля спокою місцевих мешканців і в інтересах самих мандрівників ми вирішили на кілька днів закрити пункт пропуску", – сказав він, додавши, що Естонія загалом застерігає своїх громадян від поїздок у Росію.

Еерік Пургель також зазначив, що прикордонна служба радить не їздити у Росію.

"Ми потенційно готові негайно закрити усі пункти пропуску. І якщо нам доведеться так зробити, потрапити назад в Естонію буде надзвичайно важко", – зазначив він.

У мерії Нарви заявили, що забезпечать цілодобову доступність туалету у своєму приміщенні для застряглих мандрівників та додатково встановлять кілька біотуалетів, а також організують роздачу води і чергову бригаду медиків.

Нагадаємо, з 1 травня Естонія перевела КПП у Нарві на денний режим роботи з 7:00 до 23:00 і тільки для пішого перетину через ремонт КПП у російському Івангороді.

Фінляндія ще з кінця листопада закрила східний кордон з Росією і залишає це рішення чинним через спроби влаштувати там штучну міграційну кризу.