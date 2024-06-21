Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", указ опублікований на сайті Офісу президента.

Делегацію для переговорів про вступ із ЄС очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

До її складу також увійшли голова ОП Андрій Єрмак та його заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, торговельний представник України Тарас Качка, заступник голови МЗС Євген Перебийніс, посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

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Указ також згадує заступників і перших заступників усіх українських міністерств – на рівні міністра представлений лише Руслан Стрілець, який очолює Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів.

У делегації також будуть присутні генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, очільник Антимонопольного комітету Павла Кириленка, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, член Нацкомісії з цінних паперів Максим Лібанов.

Указ Зеленського також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС і доручає уряду сформувати й затвердити персональний склад робочих груп щодо підготовки переговорних позицій України.

Нагадаємо, вдень 21 червня Рада ЄС затвердила переговорні рамки України та Молдови та схвалила проведення міжурядових конференцій, що офіційно запускають переговори про вступ, 25 червня.

Перед тим у Молдові також визначили, хто буде головним переговірником щодо вступу в ЄС, а президентка Мая Санду підписала указ щодо початку переговорів.