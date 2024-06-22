Лідер британських лейбористів засудив "ганебні" заяви Фараджа про вторгнення РФ в Україну

Кір Стармер, лідер британських лейбористів, які випереджають правлячих консерваторів перед виборами 4 липня, засудив коментарі голови євроскептичної партії Reform UK Найджела Фараджа про російське вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Стармера запитали про твердження Найджела Фараджа про те, що Захід і розширення ЄС та НАТО "спровокували" вторгнення Росії в Україну.

Лідер лейбористів відповів, що ці коментарі були "ганебними".

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"Я завжди чітко заявляв, що Путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", – наголосив Стармер.

Ця підтримка України, за його словами, була надана "об'єднаним парламентом".

"Я зробив своїм обов'язком забезпечити, щоб опозиція була разом з урядом у цьому питанні", – додав він.

"І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії.

Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", – підкреслив Стармер.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак також заявив, що лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж помиляється, заявляючи, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну.