Лидер британских лейбористов осудил "позорные" заявления Фараджа о вторжении РФ в Украину
Кир Стармер, лидер британских лейбористов, которые опережают правящих консерваторов перед выборами 4 июля, осудил комментарии председателя евроскептической партии Reform UK Найджела Фараджа о российском вторжении в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Стармера спросили об утверждении Найджела Фараджа о том, что Запад и расширение ЕС и НАТО "спровоцировали" вторжение России в Украину.
Лидер лейбористов ответил, что эти комментарии были "позорными".
"Я всегда четко заявлял, что Путин несет ответственность, единоличную ответственность, за российскую агрессию в Украине, и мы всегда поддерживали Украину", – подчеркнул Стармер.
Эта поддержка Украины, по его словам, была оказана "объединенным парламентом".
"Я сделал своим долгом обеспечить, чтобы оппозиция была вместе с правительством в этом вопросе", – добавил он.
"И я думаю, что каждый, кто хочет быть представителем в нашем парламенте, должен четко осознавать, что независимо от того, идет ли речь о российской агрессии на поле боя, или в Интернете, мы выступаем против этой агрессии.
Это означает стоять за Украину, но это также означает стоять за нашу свободу", – подчеркнул Стармер.
Премьер-министр Британии Риши Сунак также заявил, что лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж ошибается, заявляя, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину.