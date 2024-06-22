Тысячи людей вышли на прайд в Будапеште в знак протеста против политики Орбана в отношении ЛГБТ

Тысячи венгров отпраздновали ежегодный Будапештский прайд в субботу и пообещали продолжать протестовать против политики правительства в отношении ЛГБТК+.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Премьер-министр Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, продвигает христианско-консервативную повестку дня и в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди лиц до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

"Очень важно быть здесь... чтобы показать, что мы существуем и что мы важны", – сказала 30-летняя Анна Рети, которая приняла участие в марше в столице, добавив, что многие ЛГБТК+ венгры сталкиваются с дискриминацией и враждебностью в повседневной жизни.

Реклама:

"Например, недавно я вышла на улицу с радужными аксессуарами, и люди пялились на меня", – сказала она.

В Венгрии не признаются однополые браки, и только гетеросексуальные пары могут легально усыновлять детей. Правительство Орбана изменило определение брака как союза между одним мужчиной и одной женщиной в конституции и ограничило усыновление детей геями.

Его правительство заявило, что закон 2021 года направлен на защиту детей и не нацелен на ЛГБТК+ сообщество, но он вызвал беспокойство среди геев, бисексуалов и трансгендерных венгров.

В прошлом году некоторые книжные магазины были оштрафованы за продажу книг с изображением гомосексуальности, которые не были завернуты в пластик, как того требует законодательство.

А в ноябре был уволен директор музея после того, как учреждение разрешило посетителям до 18 лет посещать выставку World Press Photo, содержащую ЛГБТК+ контент.

Накануне субботнего марша посольства США, Германии и 33 других стран призвали Венгрию защитить права ЛГБТК+ и отменить законы, которые дискриминируют представителей этого сообщества.

Посол США Дэвид Прессман был одним из нескольких дипломатов, которые присоединились к прайду.

"Это удивительная страна с богатой историей людей, которые встают и борются за свободу. Люди, которые сегодня вышли на марш, делают это в лучших традициях страны", – сказал он журналистам.

Напомним, посольства более трех десятков государств, в том числе и Украины, в Венгрии опубликовали совместное заявление перед проведением 29-го Будапештского прайда, где выразили поддержку ЛГБТ-сообществу и осудили его преследования в этой стране.