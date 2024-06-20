35 держав, зокрема Україна, висловили стурбованість переслідуванням ЛГБТ в Угорщині

Посольства понад трьох десятків держав, зокрема й України, в Угорщині опублікували спільну заяву перед проведенням 29-го Будапештського прайду, де висловили підтримку ЛГБТ-спільноті та засудили її переслідування в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підписанти заяви наголосили, що засуджують акти насильства, мову ворожнечі, переслідування, стигматизацію та дискримінацію, спрямовані проти окремих людей і спільнот на підставі їхньої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або самовираження.

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"У зв'язку з цим ми серйозно стурбовані нещодавнім застосуванням законодавства та політичної риторики, зокрема в Угорщині, які суперечать принципам недискримінації, міжнародному праву прав людини та людської гідності і сприяють стигматизації ЛГБТКІ+ спільноти", – йдеться там.

Посольства наголосили на необхідності "забезпечення сприятливого нормативно-правового середовища", яке підтримує і захищає права людини ЛГБТКІ+ людей.

"Відзначення різноманітності є важливим способом сприяння повазі до прав людини для всіх. Будапештський прайд має найдовшу історію проведення подібних заходів у регіоні, і ми підкреслюємо його роль у просуванні рівного ставлення та соціального прийняття всіх ЛГБТКІ+ людей, а також у створенні більш відкритого, справедливого, інклюзивного та рівного суспільства", – зазначили вони.

Заяву підписали посольства 35 держав, з них переважна більшість – європейські, а також, наприклад, США, Канада й Нова Зеландія. До заяви також долучились культурні інституції: Британська Рада, Чеський центр, Французький інститут, Гете-Інститут, Інститут Сервантеса тощо.

У 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв’язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.

Венеційська комісія також дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини. Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.

Про контекст ухвалення законодавства, що стало причиною позову, читайте в архівній статті: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.