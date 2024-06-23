США відкинули заяви хуситів про успішний удар по авіаносцю "Дуайт Ейзенхауер"

Військові Сполучених Штатів заперечили заяви бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, про те, що вони буцімто успішно атакували американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У суботу сили США повідомили, що авіаносець залишає регіон у Червоному морі й Аденській затоці поряд із районами Ємену, які контролюють проіранські бойовики.

"Нещодавні заяви про успішну атаку хуситів на авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" є категоричною неправдою", – зазначив CENTCOM.

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Військові повідомили, що за останні 24 години успішно знищили в Червоному морі три морські дрони хуситів, що, за словами CENTCOM, становили безпосередню загрозу для США, коаліційних сил та торгових суден у регіоні.

Крім того, вказують вони, хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети з підконтрольної території Ємену в Аденську затоку.

Сили США зазначили, що повідомлень про те, що внаслідок атаки американські, коаліційні або торгові судна постраждали чи зазнали значних пошкоджень, не було.

"Хусити стверджують, що діють від імені палестинців, проте вони погрожують й забирають життя невинних цивільних осіб, які не мають жодного відношення до конфлікту в Газі", – наголошують військові.

Раніше сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.

Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.