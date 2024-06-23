США отвергли заявления хуситов об успешном ударе по авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"

Военные Соединенных Штатов опровергли заявления боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, о том, что они якобы успешно атаковали американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сводке Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В субботу силы США сообщили, что авианосец покидает регион в Красном море и Аденском заливе рядом с районами Йемена, которые контролируют проиранские боевики.

"Недавние заявления об успешной атаке хуситов на авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" являются категорической неправдой", – отметил CENTCOM.

Реклама:

Военные сообщили, что за последние 24 часа успешно уничтожили в Красном море три морских дрона хуситов, которые, по словам CENTCOM, представляли непосредственную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе.

Кроме того, указывают они, хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты с подконтрольной территории Йемена в Аденский залив.

Силы США отметили, что сообщений о том, что в результате атаки американские, коалиционные или торговые суда пострадали или получили значительные повреждения, не было.

"Хуситы утверждают, что действуют от имени палестинцев, однако они угрожают и забирают жизни невинных гражданских лиц, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Газе", – отмечают военные.

Ранее силы США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена.

Министерство финансов США 17 июня объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые способствовали закупке оружия для повстанцев-хуситов в Йемене, которые с прошлого года атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

В феврале США объявили йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, террористической группой.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов под конец 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.