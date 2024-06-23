На півдні Франції понад 100 тисяч споживачів і залізниця на кілька годин лишились без світла

На півдні Франції у департаменті Жиронда понад 100 тисяч споживачів залишились без електропостачання і призупинявся рух поїздів через проблему у мережі.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Несправність невстановленого характеру, яка запустила автоматичне переведення високовольтної лінії у "безпечний режим", сталась невдовзі після 8 години ранку.

Через цей інцидент близько 120 тисяч споживачів у районах довкола Бордо на понад дві години залишились без світла. У Бордо згасли світлофори і зупинились трамваї.

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Це також вплинуло на рух швидкісних поїздів та електричок у регіоні – рейси зупинили до відновлення нормального постачання.

Оператор повідомив про відновлення живлення близько 11 години ранку. Поїзди далекого прямування, які мали відправлятися або прибувати у Бордо в період відсутності електроенергії, прибувають із запізненням від 20 хвилин до 2,5 годин.

Нагадаємо, у п’ятницю сталося рідкісне масштабне вимкнення електроенергії одразу у кількох країнах Балкан, енергосистеми яких тісно поєднані – світла не було більше години, після того електропостачання почали поступово відновлювати.

Можливою причиною називають різкий стрибок споживання через спеку.