На півдні Франції понад 100 тисяч споживачів і залізниця на кілька годин лишились без світла
На півдні Франції у департаменті Жиронда понад 100 тисяч споживачів залишились без електропостачання і призупинявся рух поїздів через проблему у мережі.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Несправність невстановленого характеру, яка запустила автоматичне переведення високовольтної лінії у "безпечний режим", сталась невдовзі після 8 години ранку.
Через цей інцидент близько 120 тисяч споживачів у районах довкола Бордо на понад дві години залишились без світла. У Бордо згасли світлофори і зупинились трамваї.
Це також вплинуло на рух швидкісних поїздів та електричок у регіоні – рейси зупинили до відновлення нормального постачання.
Оператор повідомив про відновлення живлення близько 11 години ранку. Поїзди далекого прямування, які мали відправлятися або прибувати у Бордо в період відсутності електроенергії, прибувають із запізненням від 20 хвилин до 2,5 годин.
Нагадаємо, у п’ятницю сталося рідкісне масштабне вимкнення електроенергії одразу у кількох країнах Балкан, енергосистеми яких тісно поєднані – світла не було більше години, після того електропостачання почали поступово відновлювати.
Можливою причиною називають різкий стрибок споживання через спеку.