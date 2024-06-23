На юге Франции более 100 тысяч потребителей и железная дорога на несколько часов остались без света

На юге Франции в департаменте Жиронда более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения и приостанавливалось движение поездов из-за проблемы в сети.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Неисправность неустановленного характера, которая запустила автоматический перевод высоковольтной линии в "безопасный режим", произошла вскоре после 8 часов утра.

Из-за этого инцидента около 120 тысяч потребителей в районах вокруг Бордо более чем на два часа остались без света. В Бордо погасли светофоры и остановились трамваи.

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Это также повлияло на движение скоростных поездов и электричек в регионе – рейсы остановили до восстановления нормального снабжения.

Оператор сообщил о восстановлении питания около 11 часов утра. Поезда дальнего следования, которые должны были отправляться или прибывать в Бордо в период отсутствия электроэнергии, прибывают с опозданием от 20 минут до 2,5 часов.

Напомним, в пятницу произошло редкое масштабное отключение электроэнергии сразу в нескольких странах Балкан, энергосистемы которых тесно связаны – света не было больше часа, после того электроснабжение начали постепенно восстанавливать.

Вероятной причиной называют резкий скачок потребления из-за жары.