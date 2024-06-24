Глава МЗС Німеччини вирушає на переговори в Ізраїль

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок вирушає до Ізраїлю та на Західний берег річки Йордан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Після прибуття до Тель-Авіва Бербок виступить на конференції з питань безпеки в місті Герцлія.

На вівторок у німецької міністерки заплановані переговори з її ізраїльським колегою Ісраелем Кацом в Єрусалимі і новим главою палестинського уряду Мухаммедом Мустафою в Рамаллі.

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Як зазначено, в ходу переговорів мова йтиме про війну в секторі Газа і гуманітарну ситуацію там, а також про мету вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Також Бербок хоче порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.

Нагадаємо, минулого місяця Євросоюз вирішив скликати Раду асоціації з Ізраїлем, щоб обговорити дотримання ним зобов'язань у сфері прав людини, передбачених Угодою про асоціацію, з огляду на погіршення гуманітарних наслідків операції в Газі.

Однак нещодавно стало відомо, що Ізраїль відмовився від участі в засіданні.

Деякі країни ЄС, зокрема Бельгія, яка головує в Раді Євросоюзу до кінця цього місяця, хочуть чинити тиск на Ізраїль за допомогою торговельних санкцій. На Європу у 2022 році припадало 28,8% ізраїльського експорту.

Критика з боку Євросоюзу посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.