Глава МИД Германии отправляется на переговоры в Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник отправляется в Израиль и на Западный берег реки Иордан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По прибытии в Тель-Авив Бербок выступит на конференции по вопросам безопасности в городе Герцлия.

На вторник у немецкого министра запланированы переговоры с ее израильским коллегой Исраэлем Кацом в Иерусалиме и новым главой палестинского правительства Мухаммедом Мустафой в Рамалле.

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Как указано, в ходе переговоров речь будет идти о войне в секторе Газа и гуманитарной ситуации там, а также о цели решения конфликта по принципу двух государств.

Также Бербок хочет поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.

Напомним, в прошлом месяце Евросоюз решил созвать Совет ассоциации с Израилем, чтобы обсудить соблюдение им обязательств в области прав человека, предусмотренных Соглашением об ассоциации, учитывая ухудшение гуманитарных последствий операции в Газе.

Однако недавно стало известно, что Израиль отказался от участия в заседании.

Некоторые страны ЕС, в частности Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза до конца этого месяца, хотят оказать давление на Израиль с помощью торговых санкций. На Европу в 2022 году приходилось 28,8% израильского экспорта.

Критика со стороны Евросоюза усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.